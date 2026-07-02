Alumnos de secundario visitaron Pampero Villegas para conocer sobre tecnología aplicada a las prendas de vestir

La franquicia de Pampero en General Villegas, que se encuentra en la calle Moreno, casi esquina Pueyrredón, recibió días pasados la visita de alumnos de 4° año del Instituto María Inmaculada, en el marco de un trabajo colaborativo que se dio a partir de una idea surgida desde la bibliotecario del Instituto, nivel secundario, Susana Aguirre, y la docente a cargo de la materia Nticx, que aborda tecnología y conectividad, Josefina Bitti.

El objetivo fue que los alumnos tuvieran a mano, de manera pormenorizada, la tecnología aplicada tanto a las telas como a las máquinas con las que se confeccionan las prendas tanto de trabajo como urbanas, que son de uso diario.

Así fue que acercada la propuesta a Analía Avaro, dueña de Pampero Villegas, quien es profesora de Trabajo y Ciudadanía en la localidad de Cañada Seca, accediera, y junto a su equipo de trabajo brindaran a los adolescentes y sus acompañantes lo que resultaría «una clase magistral» (definida así por los visitantes) sobre el detrás de escena de los productos textiles de la marca.

La combinación de curiosidad y predisposición, y la importancia de saber y compartir conocimiento tuvieron como resultado un cúmulo de datos y experiencias que a nadie le resultó indiferentes.

«Tan cerca y tanto por conocer», expresaron desde la Biblioteca del IMI resumiendo el valor que tuvo la experiencia; que puede ser replicada en otros años por venir, u otros colegios, abriendo tal vez un nuevo canal para que comercios y empresas locales, al igual que alumnos y ciudadanos, tengan para intercambiar experiencias.