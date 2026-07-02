Por las bajas temperaturas la ASTM reparte café a los trabajadores municipales esta noche

Dado el frío polar que se registra esta noche, siendo una de las más noches más severas en ese sentido, integrantes de la ASTM, uno de los dos gremios municipales existentes en General Villegas, reparte café entre los trabajadores que se encuentran barriendo las calles.

El Secretario General, José Digiácomo, que se encuentra entre quienes entregan café, comentó a Distrito Interior que esta medida alcanza a todas las personas que realizan el barrido nocturno en la ciudad cabecera, que es donde está implementado.

Es una manera de acompañarlos y permitir que tomen algo caliente que les permita continuar con la tarea.

Viendo que estamos en días de frío extremo, mucho más por la noche dispusimos este operativo que lo realizamos a bordo del móvil de nuestro gremio, en todos los puntos donde hay trabajadores, sean o no afiliados nuestros, concluyó.