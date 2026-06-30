Se accidentó un hombre que trabajaba en la remoción del acoplado volcado en el cruce las RN 33 Y RN 226

El hecho ocurrió esta tarde a las 17:20 horas cuando el hijo de uno de los hombres que circulaba en el camión que sufrió el vuelco del acoplado, trabajaba en el levantamiento de los granos.

Según expresó su padre a Distrito Interior, sufrió una herida, un corte (no precisó de qué magnitud) en una d elas manos, al aprecer con el chimango.

Hasta el lugar llegó una ambulancia del SAME que trasladó al herido hacia el hospital municipal.

Por el momento, y todo indica que continuarán en la noche, el acoplado se observa parado sobre sus ruedas, mientras le cargan el maíz.

Dada esta situación, el personal policial controla el tránsito. Se sugiere precaución al circular por el lugar.