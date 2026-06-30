Impactante imagen de un tractor a punto de encajarse en un camino cercano a Emilio V. Bunge (VIDEO)

Un contratista de la localidad de Emilio V. Bunge filmó esta mañana, cerca del mediodía, el momento en que un tractor estuvo a punto de encajarse en un profundo pozo que se encuentra a unos cinco kilómetros del pueblo, al intentar pasar.

Alejandro Guerra, explicó a Distrito Interior, que se trata del camino que conduce al campo de Marra, conocido de ese modo entre los habituales usuarios de esa traza.

Con la filmación, mostró el peligroso estado de algunos caminos vecinales del distrito de General Villegas, lo que causa atrasos y muchas veces roturas o deterioro en las máquinas o implementos con los que trabajan.