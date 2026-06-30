Volcó un acoplado cargado con maíz en el cruce de las RN 226 y RN 33, los involucrados son de América

Ocurrió en las primeras horas de la tarde de este martes, en el cruce de las rutas nacionales 33 y 226.

El acoplado, una batea tova, transportaba maíz volcó hacia su lateral derecho cuando el conductor del camión Fiat 619 que lo tiraba, intentaba doblar desde la RN 33 hacia la RN 226.

Las causas de la maniobra se desconocen.

El implemento quedó ocupando buena parte de la traza en ambas rutas, cruzado entre las dársenas, con los granos, en su totalidad, en el piso.

Esta situación obligó a la inmediata intervención de los bomberos y personal policial, para advertir y controlar el tránsito, además de limpiar, en la medida de las posibilidades la carga a fin de evitar otros inconvenientes.

El camión sufrió la rotura del eje trasera, viendo afectada al menos una de las gomas, que es donde apoyó el acoplado al volcarse.

Los dos ocupantes de la cabina, de la ciudad de Amércica, no sufrieron lesiones.