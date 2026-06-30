El tránsito en observsción: esta vez colisionaron una camioneta y una bicicleta

Este martes suma un nuevo accidente urbano en Villegas, esta vez protagonizado por una pick up, que circulaba por calle Larrea y una bicicleta que lo hacía por la bicisenda de calle Sarmiento, en sentido contrario al de circulación vehicular.

Las marcas en la Ford Ranger que era cinducida por una mujer, muestran que el rodado menor impactó en el paragolpe delantero quedando luego debajo de la rueda trasera en las condiciones que se observa.

La viclista, una menor de 14 años fue trasladada al hospital pornel SAME.

En ambos casos, los rodados circulaban correctamente.

Lo ocurrido pone en foco la cantidad de accidentes e incidentes vehiculares que se producen a diario en diferentes puntos de la ciudad. Los que de manera general sin hacer referencia a ninguno en particular, se evitarías simplemente disminuyendo la velocidad o frenando al llegar a cada esquina.

El resto, la mínima posibilidad se lo atribuimos al azar.

Debido a lo ocurrido, el tránsito se encuentra asistido por Guardia Urbana y Policía.