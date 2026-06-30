Nuevo reclamo por la muerte de Chacón: «Continuaremos exigiendo justicia para que su alma descanse en paz»

Familiares y amigos de Adalberto Chacón, un joven de 22 años, de quien se cumplieron 9 meses de su asesinato volvieron a reunirse frente al Palacio de Justicia en general Villegas reclamando justicia.

Si bien las autoridades judiciales intervinientes en el caso determinaron que el autor del hecho, al igual que la víctima, de 22 años, determinaron que actuó en defensa propia, por lo tanto quedó en libertad, los familiares de Chacón insisten en que no actuó solo y fue necesario la participación de una segunda persona que es quien le habría facilitado el arma homicida.

Las manifestaciones hasta el momento han tenido el mismo carácter pacífico, incluso el número de concurrentes es escaso; suficiente para intentar hacer visible su disconformidad con lo resuelto, exponiéndolo con su sola presencia, la portación de carteles, y el ingreso al lugar donde mantienen encuentros con los representantes de la justicia a quienes les manifiestan sus intenciones.

Rocío Chacón, hermana de Adalberto, dijo a Distrito Interior, que continuarán exigiendo justicia por su hermano fallecido, porque consideran que solo así, podrá descansar en paz y ellos encontrar el consuelo que hasta el momento no encuentran.