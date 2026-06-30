Robada en General Villegas, recuperada en Ameghino

El jefe del CPR, comisario Gustavo Aragundi, dio detalles de un procedimiento llevado a cabo en la vecina ciudad que permitió recuperar una moto, Honda Tornado 250 cc.

El pasado 14 de junio una mujer había denunciado la sustracción de su moto de un establecimiento rural de General Villegas, pudiendo haber identificado oportunamente a los dos ladrones, ambos menores de edad.

Ante ello la Policía había llevado a cabo dos allanamientos logrando el secuestro de las prendas de vestir usadas en el hecho, lo que no dejó lugar a dudas de la autoría.

Las tareas investigativas permitieron establecer que imputado habría vendido el rodado en Ameghino, que a consecuencia de ello se determinó, con Colaboración de EPCS Florentino Ameghino, que efectivamente el menor, autor del hurto, había intercambiado la motocicleta marca Honda, modelo XR 250 cc, con masculino de la mencionada localidad, el cual interiorizado de la situación realizó la entrega voluntaria de dicho vehículo a la Policía.

Exhibida motocicleta a la denunciante, ésta reconoció, sin lugar a duda, como de su propiedad.

Por otro lado, se constató que el número de motor y de chasis habían sido adulterados, labrándose por separado diligencias por infracción al Art .289 del Código Penal.