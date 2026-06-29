Limpieza urbana: cómo solicitar un volquete para recolección de residuos voluminosos

La Municipalidad de General Villegas recuerda a los vecinos que el servicio de volquetes para la recolección de residuos voluminosos se encuentra disponible mediante solicitud previa.

El servicio está destinado al retiro de ramas, restos de poda, escombros y otros residuos de gran volumen que no pueden ser recolectados por el servicio habitual.

Para solicitar un volquete, los interesados deberán comunicarse por llamada telefónica o WhatsApp al 3388 433596, a la Dirección de Rentas, donde podrán consultar la disponibilidad para la fecha requerida. Se recomienda realizar la solicitud con al menos 24 horas de anticipación, a fin de facilitar la organización del servicio.

El valor del servicio es de $7.700 (siete mil setecientos pesos) por día.

Es importante tener en cuenta que es responsabilidad de cada vecino mantener en condiciones los frentes de sus domicilios y los terrenos baldíos de su propiedad, conforme a lo establecido por las ordenanzas vigentes.

Asimismo, se informa que el incumplimiento de estas disposiciones podrá dar lugar a la aplicación de las sanciones y multas correspondientes.

La colaboración de toda la comunidad resulta fundamental para evitar la acumulación de residuos en la vía pública, preservar la higiene urbana y contribuir al cuidado del ambiente y de los espacios comunes.