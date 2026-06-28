Momento único Iriarte: la emoción de la primera familia en sacar el sobre que contenía la vivienda (VIDEO)

Lorena Godoy y Sergio Rodríguez, quienes viven actualmente en el campo donde son empleados, fueron los primeros, por sorteo, en tener la posibilidad de ir por la casa propia que entregaba en la noche del viernes la Municipalidad de General Pinto.

Las posibilidades eran tres: sobre vacío, suplente o la casa; y uno de sus hijo, quien tuvo esa enorme responsabilidad, eligió correctamente.

A partir de allí la tensión, se convirtió en emoción. Lo que resta es aguardar los días que establece la disposición del Ministerio de Hábitat de la Provincia de Buenos Aires, para dar por concluido lo administrativo a fin de determinar que no existe impedimento alguno para acceder a lo que en muy buena ley obtuvieron. Distrito Interior fue testigo de uno de los momentos más emotivos de la noche en la sede del club San Martín, de la localidad de Iriarte.