Un bombero de General Villegas fue convocado a la búsqueda de los pescadores desaparecidos en el Río de la Plata

A más de 10 días de la desaparición de los cinco pescadores que zarparon desde la costa de Hudson, en el Río de la Plata, se intensificó en las últimas horas a partir de la denuncia del presunto avistamiento de un cuerpo, lo que demandó a un profundo replanteo de las estrategias de búsqueda.

Se debe tener en cuenta que hasta el momento se habían encontrado algunos elementos, entre ellos, un bidón de combustible, reconocido por los familiares, como de propiedad de los cinco hombres identificados como Carlos y Claudio Kovach, Alejandro Boscardin, Damián Giubu y Sebastián Romegialli que pescaban a bordo de la embarcación “Chamigo-Ho”, la lancha en la que navegaban.

El bombero voluntario de General Villegas, Alan Franchi, es uno de los integrantes del Cuerpo Activo que cuenta con el curso aprobado de Rescatista Náutico

Anoche partió desde el cuartel de General Villegas hacia el de América, donde se sumó a los pares con quienes ya se encuentra prestando colaboración bajo las órdenes del Comandante Carlos Donate, Jefe de Bomberos de Daireaux, y Subcoordinador de Operaciones y Emergencias de la Federación Bonaerense.

Franchi se encuentra en las inmediaciones del espigón del Atalaya, a bordo de un kayak, embarcación en la que cumple con lo asignado.