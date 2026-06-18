IMÁGENES ENVIADAS POR LA GENTE: circular por la RN 33, y con lluvia, una odisea que atenta contra la vida (VIDEO)

La lluvia de este jueves empeoró la situación para quienes circulan por la RN 33, como en este caso, en el tramo que va desde Piedritas a Rufino, donde se encuentra en su peor estado.

A ello se le debe sumar, que desde la ciudad cabecer a Piedritas, la traza no presenta pozos, pero no se encuentra demarcada, por lo cual, con lluvia, su estado es también peligroso.

Dado los reiterados reclamos y accidentes,, además de las roturas que a diario se producen y los inconvenientes, no hay respuesta, cualquier agregado estará de más y resultaría una expresión de dese.

A la luz de los hechos, saque usted sus propias conclusiones.

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