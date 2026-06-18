El CPR General Villegas allanó dos domicilios por el robo de una Honda Tornado en un campo, los autores son menores de edad

Tras la denuncia el día 14 de este mes por parte de la propietaria de una moto sustraída, Honda Tornado XR 250 cc, color roja y blanca, en circunstancias que regresaba al establecimiento rural donde trabaja, pudo observar a dos masculinos sustrayéndola, pudiendo reconocer a ambos individuos, de 16 años, con antecedentes (no penales por ser menores) en este tipo de hechos.

En virtud de ello, intenta detenerlos para solicitarle que le devuelvan la moto, pero éstos se dan a la fuga.

Como resultado de tareas investigativas llevadas a cabo por personal del CPR General Villegas, y la recolección de pruebas, se logró determinar la autoría del hecho por parte de dos menores de edad con domicilio en la ciudad de General Villegas, solicitándose en consecuencia órdenes de allanamientos y secuestro que esta mañana personal del CPR, con la colaboración del CPR Rivadavia, EPCS Villegas y DDI Trenque Lauquen con asiento en nuestra ciudad; y en coordinación con la Ayudantía de Fiscal, a cargo del Dr. Guillermo Carballo, dieron inicio a las medidas judiciales en los barrios Embarcadero y Plan Federal, arrojando uno de los objetivos resultado positivo, procediéndose al secuestro de prendas de vestir, que vistiera uno de los imputados al momento de cometer el ilícito.

Para con los delincuentes, se los notificó de la formación de causa y permanecen en libertad, informó el Comisario Inspector Aragundi Gustavo, Jefe CPR Gral. Villegas.

Respecto a la moto, hasta el momento no ha sido recuperada.