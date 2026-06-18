General Villegas: el Municipio renueva los matafuegos de las escuelas de todo el distrito

Este jueves 18 de junio se llevó a cabo la apertura de sobres correspondiente al Concurso de Precios N.º 12, destinado a la provisión de matafuegos para establecimientos educativos del Partido de General Villegas.

El acto administrativo tuvo lugar en el Salón de los Acuerdos del Palacio Municipal y estuvo encabezado por la secretaria de Gobierno, Valeria Iglesias; la presidenta del Consejo Escolar, Karina Gianolio; el consejero escolar César Loyarte; y personal de la Oficina de Compras.

La iniciativa contempla la adquisición de matafuegos de 5 kilogramos tipo ABC y de 6 litros tipo AK, destinados a reemplazar equipos que han alcanzado su vencimiento y cuya recarga ya no resulta posible de acuerdo con la normativa vigente.

Los nuevos dispositivos serán distribuidos en establecimientos educativos de todo el distrito, incluyendo jardines de infantes, escuelas primarias, secundarias, técnicas y agrarias, además de centros de formación profesional, educación especial, educación de adultos, centros educativos complementarios y otras instituciones del sistema educativo local.

Los nuevos equipos serán destinados a los Jardines de Infantes N° 903, 904, 905, 907, 908, 910, 911, 912, 913, 914 y 918; las Escuelas Primarias N° 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 14, 16, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 33, 34, 35, 36, 45 y 46; las Escuelas Secundarias N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 y 11; la Escuela de Educación Secundaria Técnica N° 1; la Escuela de Educación Agraria N° 1; el Centro de Formación Profesional N° 401; la Escuela Primaria de Adultos N° 701; el Centro Educativo Complementario N° 801; las Escuelas de Educación Especial N° 501 y N° 502; la Escuela de Educación Temprana N° 1; y el Centro de Capacitación, Información e Investigaciones Educativas (CIIE).

Para concretar la compra se estableció un presupuesto oficial de $16.734.000 (dieciséis millones setecientos treinta y cuatro mil pesos), con un plazo de entrega previsto de 30 días.

Para concretar la compra se estableció un presupuesto oficial de $16.734.000 (dieciséis millones setecientos treinta y cuatro mil pesos), con un plazo de entrega previsto de 30 días.

Durante la apertura de sobres se presentaron dos oferentes. La firma Ardesi, Nicolás Carlos cotizó la provisión por un monto de $16.535.250 (dieciséis millones quinientos treinta y cinco mil doscientos cincuenta pesos), mientras que Silva, Gustavo Daniel presentó una oferta de $12.972.250 (doce millones novecientos setenta y dos mil doscientos cincuenta pesos).

La documentación presentada será evaluada conforme a las condiciones establecidas en el pliego licitatorio y, una vez finalizado el análisis técnico y administrativo correspondiente, se avanzará con el proceso de adjudicación.

La renovación de los equipos fortalecerá las condiciones de seguridad en los establecimientos educativos del distrito, garantizando que docentes, auxiliares y estudiantes desarrollen sus actividades en espacios que cumplan con las exigencias vigentes en materia de prevención y protección.