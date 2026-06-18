General Pinto: daños en el Parque Municipal, la Policía dio con el responsable

Personal de la Estación de Policía Comunal de General Pinto inició actuaciones judiciales caratuladas Daño, con intervención de la U.F.I. N° 6 y el Juzgado de Garantías N° 2 del Departamento Judicial Junín, tras constatarse daños en los bancos y la mesa del quincho N° 2 del Parque Municipal «Martiniano Charras», ubicado en el ingreso principal a la ciudad.

La gacetilla de prensa emitida por la autoridad policial, detalla que a partir de tareas investigativas llevadas a cabo por personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) y del Centro de Monitoreo Municipal (COM), mediante el análisis de material fílmico, se logró establecer que los daños fueron ocasionados por un automóvil, identificándose posteriormente al conductor siendo una persona mayor de edad de este medio

De las diligencias practicadas surge que el episodio se habría producido de manera accidental, tratándose de un hecho fortuito y sin intención de ocasionar daños, continuándose con las actuaciones de rigor y quedando a consideración de la autoridad judicial interviniente la adopción de las medidas que estime corresponder.

Según los datos recabados por Distrito Interior, se trató de un Volkswagen Gol, color gris oscuro, que era conducido por un joven de 20 años, quien, una vez identificado, notificado y secuestrado el vehículo, al asumir su responsabilidad, se haría cargo de los daños ocasionados.