Zonal: milagro en un accidente vehicular

Los medios del sur de Córdoba, donde ocurrió el siniestro, no dudaron en titular que se trató de un milagro para quienes lo protagonizaron.

Tres personas que viajaban en una camioneta Chevrolet S10 se salvaron tras un vuelco en la Ruta Nacional 35 y el conductor fue hospitalizado.

Dos dotaciones con seis bomberos de Vicuña Mackenna concurrieron al siniestro sobre la traza nacional 35, kilómetro 650, al norte de la localidad, y pudieron ayudar e inmovilizar al hombre mayor que manejaba el rodado, mientras que las dos mujeres que lo acompañaban habían salido de la cabina que había resultado destrozada, pro sus propios medios, detalló Diario Digital.