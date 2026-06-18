Valeria Iglesias: «Yo soy el brazo ejecutor del intendente, el que toma las decisiones es él» (VIDEO)

La Secretaria de Gobierno, Valeria Iglesias, marcó con la frase del título, su rol dentro del Ejecutivo, el que, desde su llegada, viene experimentando cambios profundos, que en algunos casos han repercutido en el alejamiento de funcionarios que renunciaron o fueron desplazados.

El más reciente es el caso de Oscar Trojaola, ex Secretario de Desarrollo Social, que tras declaraciones radiales en las que sostuvo que iría a una interna con el jefe comunal, quien ya manifestó su candidatura, en caso de no ser él quien lo acompañe como primer concejal, «fórmula» que les funcionó en 2023 para llegar a la Municipalidad. Justamente el otro nombre que suena fuerte para ese lugar es el de Valeria Iglesias, que también habló en esta entrevista sobre el particular.

El objetivo de su tarea, sostienen tanto ella como el primer mandatario, es la de optimizar los recursos municipales en un contexto de crisis económica.

El orden que pretende esta nueva etapa de la Gestión provoca resistencia más adentro que afuera, y lo reconoce la funcionaria, que no niega, por el contrario, analiza el contexto.

En ese sentido, considera que los números ya muestran mejoras, y en la comunidad los resultados serán en breve serán visibles y comprobables.