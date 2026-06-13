AMPLIAMOS: roce de camiones y un vuelco esta mañana en la RN 33 entre General Villegas y Piedritas

Esta mañana alas 7 horas, Bomberos, SAME y Policía, de Seguridad Vial y Comunal, intervinieron en un accidente protagonizado por dos camiones a la altura d ela estanca La Ema, entre la ciudad cabecera y la localidad de Pidritas.

Las unidades circulaban en sentido contrario una de otra, por razones que se tratan de establecer, se rozaron, lo que produjo el despiste y vuelco de una de ellas.

Como consecuencia, los conductores, que en principio estarían fuera de peligro, resultaron con heridas leves y golpes, por lo que se determinó su asistencia hospitalaria para descartar lesiones no visibles.

Al momento del hecho, la niebla es espesa, reduciendo al mínimo la visibilidad.