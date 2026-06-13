General Villegas: secuestraron un auto robado, estaba en poder del aprehendido el martes

El vehículo fue localizado en el día de hoy en nuestra ciudad, tras detectar que el mismo tenía pedido de secuestro activo.

El vehículo, un Ford Kinetic, estaba en poder del sujeto aprehendido el día 10, quien permanece hasta hoy alohado en la comisaría local, por los delitos Robo Esclarecido, Atentado y Resistencia a la Autoridad, Lesiones Leves y Amenazas Reiteradas.

Continuadas las tareas investigativas por Personal de la E.P.C. y G.T.O. General Villegas, junto a la D.D.I. y Destacanento Vial local, se estableció que el sujeto, de 23 años, poseía en su poder el automóvil con pedido de secuestro activo por Robo en Llmas de Zamora, el cual cuenta con las chapas patentes cambiadas.

Por el momento el malviviente permanece aprehendido a la.espera de lo que resuelva la autoridad judicial.