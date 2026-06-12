IMÁGENES ENVIADAS POR LA GENTE: quejas por el estado del camino Meridiano (VIDEO)

El lector que envió estas imágenes fue quien las generó el video en el que se puede ver el estado del camino por el que transitaba ayer a las 14 horas.

Se trata del camino Meridiano sur, hacia Banderaló, explicó, 40 milímetros cayeron y no se puede transitar, solo las camionetas pasan, agregó.

Las cunetas secas de agua y el agua toda, arriba del camino; esto es para que las autoridades de Villegas vean como se reniega para hacer 20 kilómetros para poder llegar al campo, concluyó.

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