Con la vuelta de Oscar Trojaola a su banca, se encuentra sesionando el Concejo Deliberante

A las 20 horas dio comienzo la 7° sesión ordinaria que en esta oportunidad cuebta con un plus a los temas que forman el Orden del Día.

Se trata de la vuelta a ocupar su banca el edil Oscar Trojaola, quien fuera desplazado de su cargo de Secretario de Desarrollo Social tras haber manifestado su postura que el candidato a priner concejal en 2027, en caso de ir por un nuevo período el intendente Alegre tal lo anunciado por el primer mandatario, se él. Si así no fuera tal vez estuviera dispuesto a dar una interna. Estas declaraciones fueron determinantes en la medida adoptada por el intendente.

A pesar del impacto hacia adentro y fuera del espacio político, en intendente interino en caso de licencia de Alegre, hoy ocupa su banca dentro del bloque oficislista, cumpliendo con su función sin inconvenientes, por el contrario, las autoridades legislativas reconocieron predisposición y correcto desempeño hasta el momento.

Cuando promedia la sesión, es Trojaola quien hace uso de la palabra en nombre de su bloque y explicando los alcances del proyecto de leasing de maquinaria y vehículos que pretenden rn Ejecutivo. Si bien se plantea un debate en torno al tema, y el bloque de LLA no acompaña, el voto afirmativo del peronismo y el oficislismk será aprobado.

Todo transcurre con normalidad.

A Trojaola lo reemplazó durante su desempeño en Desarrollo Social, Adrian Carenzo, quien mantuvo un alto perfil en las sesiones y fuera de éstas.