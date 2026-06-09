Despistó un camión que tiraba un semirremolque tanque cisterna en la RN 33, cerca de Cañada Seca

Esta tarde, pasadas las 15 horas, un camión de origen chileno, conducido por un ciudadano de 38 años, del vecino país, perdió el control cuando transitaba por el kilómetro 501 de la traza nacional, a unos cinco kilómetros de Cañada Seca.

El tanque se encontraba vacío, por lo que la presión ejercida al despistarse hacia la banquina y luego el préstamo, fue menor, evitando daños de consideración en la cabina, por lo que el conductor, que viajaba desde Puerto Moon a San Lorenzo, resultó ileso.

Dado que no hubo consecuencias, ni fue necesario interrumpir el tránsito, no se iniciaron actuaciones, aunque la Policía estuve en el lugar preventivamente.