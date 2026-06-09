General Pinto: el municipio adquirió unos 200 tubos para trabajos en alcantarillas y cruces

Desde el propio Estado local dieron a conocer esta noticia que representa una acción preventiva en el manejo hídrico.

Se trata de unos 200 tubos de cemento que servirán para hacer los trabajos necesarios en los cruces de calles y caminos.

Inicialmente servirán para realizar reemplazos en caso de daños, o crear nuevos canales de escurrimientos en caso de abundantes lluvias y/o excesos hídricos.

La ciudad cabecera vio completada la totalidad de la obra de desagües pluviales; no obstante, desde el área competente, se determinó esta resera para ir dando respuesta a los pedidos d elos productores agropecuarios principalmente, y localidades del distrito.

Son un elemento indispensable para el manejo hídrico dentro de todo el distrito, remarcaron.