Rotary Internacional otorgó la subvención global a los Bomberos de General Pinto, comprarán el autobomba forestal
Lo confirmó Gustavo Vercellone a Distrito Interior tras haber recibido esta esperada noticia, por la cual los rotarios, con él, como uno de los referentes, trabajaron dedicada e intensamente, junto a Bomberos, para alcanzar este objetivo: la compra de un autobomba forestal, fabricado para tal fin.
La institución bomberil adquirió recientemente un autobomba adaptado a esta función, 4X4; aún así presenta algunas limitaciones para su uso pretendido. Este detalle fue aclarado oportunamente, no obstante, su incorporación a la flota, representa un importante adelanto.
La subvención global, de U$S 70.000, permitirá adquirir el autobomba forestal, que cuenta con todas las prestaciones para combatir ese tipo de incendios.
Tras la confirmación de la noticia que llegó al club rotario local el pasado viernes, lo que resta es la confección de los últimos documentos requeridos y así acceder a los fondos que permitirán concretar la compra de la unidad cuya negociación estaba avanzada.
En los próximos días este acontecimiento será informado comunitariamente de manera oficial.