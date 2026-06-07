HACE INSTANTES: volcó un camión jaula, cargado con ganado vacuno, en cercanías de Coronel Charlone (VIDEO)

El siniestro se produjo a las 17 horas en la primera de las curvas, saliendo de Coronel Charlone en dirección a Bunge.

Tanto el chasis como el acoplado se encuentran sobre uno de los laterales, ocupando una de las banquinas y prácticamente la totalidad de la calzada.

Los animales que transportaba, los del chasis salieron y se encuentran caminando en dirección a Emilio V. Bunge, en tanto los del acoplado están atrapados en el interior, de hecho, en el video enviado por un lector de Distrito Interior se oyen los mugidos.

Dado lo reciente d elo ocurrido, los bomberos arribaban al lugar apenas unos minutos después de recibir un llamado alertándolos.

El chofer, que se movilizaba por sus propios medios, visiblemente conmovido, no habría sufrido lesiones de consideración.