Triple choque y una fuga en la RN 188

Esta mañana tres vehículos colisionaron en el kilómetro 211 de la RN 188, cerca de Lincoln, entre ésta y Junín.

Entre los involucrados hay gente de Lincoln y Ameghino; en este último caso, se trataría de la persona que provocó el accidente y luego se dio a la fuga corriendo por dentro de los campos, hasta ser alcanzado por la policía.

Según personas que se encontraban en el lugar, uno de los vehículos chocó por alcance a otro y éste rozó a uno que circulaba de frente. Tras ello, el conductor del primer rodado se dio a la fuga, siendo buscado hasta su interceptación por personal del CPR, mientras bomberos y el SAME trabajaba en el lugar de los impactos.

El tránsito permanecía cortado en su totalidad por horas a la espera de las pericias, lo que provocó preocupación y reclamos por parte de la gente, teniendo en cuenta en que muchos de los casos, como el de los micros, había niños en su interior y la espera estaba siendo muy prolongada.