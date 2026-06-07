Qué le pasa a las luces del paso a nivel de la RN 33, mirá cómo funcionan (VIDEO)

Las imágenes fueron tomadas alrededor de las 21 horas del sábado 6 de junio en el paso a nivel de la RN 33 en General Villegas.

El efecto psicodélico, evidentemente pudo estar dado por alguna falla, u otro tipo de factor provocado por algún tipo de intervención en la línea que alimenta las luces.

Su intermitencia, en las que están encendidas porque no todas funcionan, causa molestia, además de no ser ni lo correcto, ni lo normal, en un sector cuya superficie no se encuentra en buen estado, obligando a los vehículos frenar su marcha prácticamente a cero, convirtiendo al lugar en un riesgo constante, sobre todo por aquellos conductores que no la transitan habitualmente.

Control, o una inspección se requiere en un sector de la traza nacional que no luce en el mejor estado.

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