La semana próxima inician los Talleres de Orientación Educativa en CEAM para alumnos que egresan este año

La Dirección de Educación de la Municipalidad de General Villegas informa que del 8 al 11 de junio se desarrollarán en el Centro de Educación Abierta Municipal (CEAM) los Talleres de Orientación Educativa, una propuesta destinada a estudiantes que se encuentren cursando el último año del nivel secundario y a todos los jóvenes interesados en reflexionar sobre sus proyectos de estudio y formación.

La actividad consiste en un encuentro de una hora de duración, durante el cual los participantes podrán realizar un test de intereses y recibir herramientas que les permitan explorar distintas alternativas educativas y ocupacionales para la etapa posterior a la finalización de sus estudios secundarios.

Los talleres se desarrollarán en diferentes días y horarios, permitiendo que cada participante pueda elegir la opción que mejor se adapte a su disponibilidad.

La propuesta es la segunda etapa del Programa de Orientación Vocacional que ya venimos realizando, es gratuita y se llevará a cabo en las instalaciones de CEAM, ubicadas en Belgrano 229, primer piso.

Las personas interesadas pueden inscribirse completando el formulario disponible en el siguiente enlace:

Para mayor información, comunicarse al 3388 41-8925.