Alerta por tormentas para este domingo en General Villegas, Ameghino y Rivadavia

El Servicio Meteorológico Nacional adelantó este sábado por la tarde, posibles tormentas para este domingo.

El Alerta, nivel Amarillo, va desde la madrugada hasta la tarde del domingo 7 de junio, y alcanza a los distritos de General Villegas, Ameghino y Rivadavia.

Alerta por tormenta, Amarillo

El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas principalmente por abundantes lluvias, actividad eléctrica frecuente, granizo ocasional y ráfagas. Se esperan valores de precipitación acumulada entre los 30 y 70 mm, pudiendo ser superados de forma puntual.