Sólo la colecta domiciliaria se vio afectada por el clima, se puede donar de todos modos

La colecta anual continúa llevándose a cabo como estaba previsto, salvo que las visitas a las viviendas quedaron sin efecto debido al pronóstico de lluvia.

Cáritas en su sede de la calle Pringles, en General Villegas, se encuentra abierta y a la espera de cualquier colaboración.

Las donaciones pueden ser ropa, alimentos no perecederos y dinero, en este caso, puede hacerse en efectivo o transferencia (alias: caritas.gv y patín.risa.astro)

La colecta domiciliaria se reprograma e informará la nueva fecha.