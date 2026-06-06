Sólo la colecta domiciliaria se vio afectada por el clima, se puede donar de todos modos
La colecta anual continúa llevándose a cabo como estaba previsto, salvo que las visitas a las viviendas quedaron sin efecto debido al pronóstico de lluvia.
Cáritas en su sede de la calle Pringles, en General Villegas, se encuentra abierta y a la espera de cualquier colaboración.
Las donaciones pueden ser ropa, alimentos no perecederos y dinero, en este caso, puede hacerse en efectivo o transferencia (alias: caritas.gv y patín.risa.astro)
La colecta domiciliaria se reprograma e informará la nueva fecha.