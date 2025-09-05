El cierre de SOMOS General Pinto fue con la presencia de Petrecca, candidato a 1° senador provincial (VIDEO)

EL candidato a 1° senador por la Cuarta sección por SOMOS Buenos Aires, General Pinto, acompañó al candidato local, Jorge Sánchez.

El cierre fue en la Sociedad Española. Se oyeron diferentes voces que hicieron hincapié en el eje de la campaña, la generación genuina de empleo, a partir de la radicación de industrias en el distrito.

A su vez Petrecca, se refirió a los necesarios cambios en la provincia, por los que aseguró, trabajará desde el senado.

También estuvieron Silvina Vacarezza, diputada provincial y Salvador Serenal, intendente de Lincoln.