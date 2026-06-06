Aprehendieron a un sujeto que ingresó a la casa de su ex causando importantes destrozos

A raíz de un llamado en carácter de urgente, personal de la Policía Comunal intervino esta madrugada en un caso que estaba involucrado un sujeto de 26 años, quien había ingresado, sin autorización, por la fuerza en la vivienda de su ex pareja.

Los efectivos se hicieron presente en Batalla Buceo y Huaqui donde lograron reducir al hombre quien habría provocado destrozos en el interior del inmueble, y se resistió a su aprehensión.

La causa que tramita en la UFI N° 6, se lleva adelante bajo la carátula Violación de domicilio, Daño, Resistencia a la Autoridad.

El aprehendido quedó alojado en la comisaría local a disposición de la justicia.