Otro camión despistó en el mismo tramo del camino asfaltado entre Piedritas y Bunge

Con diferencia de unas pocas horas y apenas a dos kilómetros del hecho anterior, esta madrugada despistó otro camión en el camino asfaltado que une la RN 33 (Piedritas) con la localidad de Bunge, a la altura de la estancia San Carlos.

Un camión Mercedes Benz 2036 que tiraba semirremolque térmico, conducido por un hombre de Escobar, que viajaba desde Laboulaye a Mar del Plata, despistó, lo que produjo la maniobra conocida como «tijera», quedando sobre la banquina, en la posición que se observa.

Lo ocurrido no significó lesiones para el chofer, ni interrupción del tránsito.

El tramo de cuatro kilómetros sigue provocando dificultades, serias en algunos casos, a los conductores de todo tipo de vehículos, especialmente los días de lluvia.