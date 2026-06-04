Un amplio sector de General Villegas estuvo afectado por un sorpresivo corte de luz

El límite de la afectación partió desde las inmediaciones de la calle Monte Santiago hacia los barrio La Trocha, Cardal, Atardecer, entre otros, y parte de ruta 188, en dirección a Banderaló.

El corte que sorprendió a los usuarios se produjo a las 22:20 horas, tras un lapso máximo estimado de 20 minutos la guardia de Eden intervino, según manifestaron desde la empresa, iniciando una recorrida por la línea principal a fin de determinar cuál era el motivo del evento. La falla fue localizada en un transformador que minutos antes de la medianoche fue subsanada, restableciéndose el servicio.

Cabe destacar que desde el momento del corte, hasta que fue superado se mantuvo lloviendo en la ciudad.