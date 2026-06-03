Una nueva oportunidad en Oker: inició hoy un nuevo outlet con prendas de temporada para niños, adolescentes y adultos

Esperado por lo que representa a la economía de la familia, y el impacto de sus prendas en la moda, hoy inició, por la tarde el outlet de Oker, en la calle Belgrano 345 de General Villegas.

La condición de venta es con efectivo o transferencia.

El local lucía esta mañana desbordado de prendas para todas las edades, ambos sexos, y todos los gustos.

Nada de lo que se ofrece al público es de ocasión, todo lo que se exhibe diariamente está a la venta, comentó Ariadna Lamas, al anunciar que desde las 16 horas de este miércoles el outlet queda habilitado, y se extiende hasta el sábado 6, inclusive.

Esta acción comercial reúne a una importante cantidad de clientes que se acercan incluso de localidades vecinas, dado que los descuentos alcanzan en algunos casos hasta el 50%.

Dada a conocer esta notivia, resta acercarse, aprovechar, y vestir a la moda, cómodos, originales, y habiendo ahorrado dinero.