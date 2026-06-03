Mortandad de peces, resultado de los análisis: «Se determinó altos niveles de fosfato en el agua» (VIDEO)

Lo confirmó a Distrito Interior Luciana Pratto, titular del área que tiene a cargo Medio Ambiente.

Este compuesto químico, hallado en exceso, puede haber sido el causante de la proliferación de algas que redujeron considerablemente el oxígeno en el agua, no obstante, desde el municipio, no descartar que haya sido provocado también por un derrame de líquidos cloacales, lo que negaron desde ABSA, o algún producto fitosanitario (agroquímico), que no pudo detectarse; de allí que la funcionaria hace mención a la posibilidad que haya intervenido la mano del hombre.

Si bien a simple vista el agua ha recuperado su color habitual, y no se observan peces muertos, se debe esperar a un segundo análisis para tener la certeza que toso ha vuelto a la normalidad.

De allí que se haya extendido la prohibición de pescar en el lugar, y si se lo ha hecho, evitar la consumición de las piezas obtenidas.

dado que se ven algas, en una considerable menor cantidad que en otras oportunidades, Pratto comentó que están evaluando proponerle al club de remo La Botera, trabajar en conjunto para retirarlas. la institución deportiva cuenta con una s¿cosechadora propia que ha sido utilizada con éxito previo a alguna competencia de alto nivel.

De este modo, dado que la laguna no tiene circulación de agua, además de reducir la cantidad de esta vegetación, el movimiento propio, mejoraría las condiciones de vida en los peces.