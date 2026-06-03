Organizado por Atlético Patina, General Villegas fue sede del Torneo Regional de A.C.O.P.A.

Los días 23, 24 y 25 de mayo General Villegas fue sede de la segunda fecha del Torneo Regional De la Asociación Centro Oeste de Patín Artístico (A.C.O.P.A).

El certamen que reunió alrededor de 300 patinadoras, mostró un alto nivel, además de un número de personas que durante los tres días permanecieron, en su mayoría en la ciudad, generando un movimiento extra, y siendo, directa o indirectamente, una extra para la vida comercial, y por supuesto social.

Atlético patina, es la denominación de la Escuela de Patín del club Atlético que está a cargo de la profesora Fátima Castaños, quien, con el grupo de padres, pero sobre todo el acompañamiento de su familia y dirigentes de la institución que forma, ofició de anfitriona, alcanzando, y en algunos casos superando las expectativas.

El SUM de Bomberos, donde se realizaron las jornadas, siempre a la altura en infraestructura, permitió comodidad y seguridad, además esta vez contó con una pantalla LED en la que se fueron proyectando los resultados, y mostraron allí los auspiciantes que le dijeron si a esta innovación, haciendo un aporte al desarrollo de este deporte.

Tras la realización, la entidad anfitriona, brindó un detalle del resultado que sus deportistas obtuvieron, destacando que éstas se lucieron, disfrutaron y vivieron un fin de semana lleno de pasión, trabajo en equipo y compañerismo.

Po rotra parte, Fátima Castaños agradeció a A.C.O.P.A por confiar en su Escuela, a los clubes de la región por la entrega y sobre todo, a las familias de Atlético Patina por el trabajo, predisposición y por el gran apoyo.

«Nuestras deportistas demostraron grandes avances y superación personal, enfrentando nuevos desafíos», remarcó.

Posiciones de las patinadoras del club Atlético

Aylén Becerra (2° Figuras Obligatorias – 3° Libre)

Brianna Gatica (2° Figuras Obligatorias – 4° Libre)

Uma Gatica (5° Figuras Obligatorias – 7° Libre)

Bianca Oronoz (1° Figuras Obligatorias – 3° Libre)

Ana Julia Ledesma Posse (3° Figuras Oɓligatorias – 7° Libre)

Victoria Martin Nieto (3° Figuras – 7° Libre)

Josefina Arbas (1° Figuras Obligatorias – 3° Libre)

Gianna Lopez (1° Figuras Obligatorias – 1° Libre)

Josefina Barreira (2° Figuras Obligatorias – 3° Libre)

Olivia Ledesma (3° Figuras Obligatorias – 2° Libre)

Josefina Hickest (6° Figuras Obligatorias – 7° Libre)

Federica Gonzalez Butrón (3° Figuras Obligatorias – 4° Libre)

Maria Emilia Mirabelli (3° Figuras Obligatorias – 3° Libre)

Emilia Inveninato (1° Figuras Obligatorias – 2° Libre)

María Emilia Maya Farias (5° Figuras Obligatorias – 4° Libre)

Sofía Perez Scarpelli(2° Figuras Obligatorias – 9° Libre)

Sofía Romero Debortoli (5° Figuras Obligatorias – 9° Libre)

Paloma Lopez Paez (4° Figuras Obligatorias – 10° Libre)

Dana Arriagada (1° Figuras Obligatorias)

Felicitas Labarta vasquez (3° Figuras Obligatorias – 5° Libre)

Consuelo Favale Alegre (4° Figuras Obligatorias – 3° Libre)

Valentina Depetris Vicentin (3° Figuras Obligatorias – 4° Libre)

Participantes en la categoría Iniciación

Antonia Boneffon Galichio

Azul Cortina Herrera

Felicitas Peñalver

Y la participación de

Luciana Funes