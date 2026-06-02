Del 3 al 6 de junio se realizarán jornadas conjuntas de capacitación sobre accidentes en Pinto, Ameghino y Villegas (VIDEO)

Organizadas por General Villegas, a cargo del Dr. Osvaldo Romero, quien habló con Distrito Interior, se realizará la Capacitación Interdisciplinaria en Gestión de Riesgo.

Estas jornadas de capacitación se dan en el marco de la respuesta a eventos adversos con múltiples víctimas, actividad que resulta un espacio vital para fortalecer la coordinación y el accionar ante emergencias en nuestra región.

Se tiene en cuenta el corredor de la Ruta Nacional 188, de allí que la tarea abarque los municipio de General Pinto, Ameghino y General Villegas, donde desde el miércoles 3, hasta el sábado 6 habrá capacitaciones teóricas con un cierre práctico, que se detalla a continuación.

Tiempo atrás, con la participación de integrantes de equipos de emergencias de la zona, donde participaron de Ameghino y Villegas también, se realizó en General Pinto, con un alto impacto y de destacada valoración por los destinatarios de la capacitación, que tuvo como máximo referente, al igual que en este caso al Doctor Rodolfo Faillace.

Cronograma:

​3 de Junio: General Pinto (1° Jornada)

​4 de Junio: F. Ameghino (2° Jornada)

​5 de Junio: General Villegas (3° Jornada)

​6 de Junio: General Villegas (Cierre y Simulacro)

La propuesta está dirigida a personal de salud, bomberos, fuerzas policiales y agentes vinculados a emergencias.