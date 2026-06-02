Segundo choque entre un auto y una moto en General Villegas

Este lunes alrededor de las 20 horas se produjo el segundo accidente urbano entre un auto y una moto.

Esta vez ocurrió en la intersección de San Martín y Vieytes, frebte a ka Plaza San Martín.

La moto, una 110 cc. conducida por una mujer circulaba por San Martín, el auto, un Volkswagen, con la conductora y una menor a bordo, por Vieytes.

Tras la colisión, la motociclista, golpeada, fue trasladada al hospital con golpes diversos, a simple vista, ninguno de gravedad.

Personal policial, GUM y el SAME trabajaron en el lugar.