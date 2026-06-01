Moto y auto chocaron en General Villegas esta tarde

En la esquina de Sarmiento, un auto Chevrolet Aveo, conducido por un hombre mayor, y una moto tipo triax 125 cc. en la que se movilizaba una mujer protagonizaron una colisión.

Al parecer, el auto que se encontraba por Sarmiento enbisitió a la moto que lo hacía por Larrea.

Como consecuencia la motociclista cayó al piso, sin consecuencias serias, de hecho el SAME llegó hasta el lugar, constató la situación y se retiró por pedido de la mujer.

El resto fueron daños materiales en ambas unidades.

El tránsito estuvo parcialmente interrumpido. Trabajó Guardia Urbana y Policía.