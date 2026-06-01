Los bomberos de General Pinto celebrarán su Día con la caravana por la ciudad, entre otras actividades

Este martes 2 de junio, los Bomberos Voluntarios de toda la Argentina celebran su día, y en el caso de General Pinto, no será la excepción.

De acuerdo a lo que desde el mismo cuartel informaron, inicialmente se invita a la comunidad a colocar en los frentes de las viviendas y los comercios bandera u otros elementos con los colores alusivos.

La actividad que representarán los festejos de su Día inician desde temprano.

8:00 Formación y toque de sirena

8:15 Ofrenda floral en el cementerio local

17:00 Caravana bomberil por la ciudad

18:00 Acto por el Día del Bomberos donde se realizan los ascensos, distinciones, entre otros.