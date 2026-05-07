El villeguense Franchesco Guidi a Eslovaquia representando al país

Tras lograr posicionarse en el primer puesto del ranking nacional, Franchesco Guidi clasificó a los Olympic Hopes que se disputarán en Eslovaquia, confirmaron desde el club La Botera, al que pertenece en General Villegas.

Nuevamente de la pista nacional al escenario internacional, como ha ocurrido en otras oportunidades, y con logros que le valieron lo más alto del podio.

Todo el esfuerzo diario que realiza el joven palista, se refleja en estos logros, destacaron desde el club local.

Los Olympic Hopes (Esperanzas Olímpicas) son una prestigiosa competencia internacional de canotaje/kayak dirigida a jóvenes promesas, generalmente sub-16 y sub-17, que sirve como plataforma para el futuro del deporte olímpico. Se celebran anualmente, a menudo en Europa (como Bratislava o Racice), reuniendo a atletas de todo el mundo para competir en diversas categorías de K1, K2 y canoa, fomentando la amistad y el alto rendimiento .