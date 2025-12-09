Mattesich, Sequeira y Surbano culminaron el duro Desafío Ruta 23, 650 kilómetros en bicicleta

Entre el 3 y el 6 de diciembre se desarrolló la 6° edición del Desafío Ruta 23, una de las pruebas de MTB más desafiantes y emocionantes de la Patagonia. Cerca de 130 corredores de distintas edades y lugares del país, entre los que hubo tres villeguenses, unieron Bariloche con Las Grutas, atravesando la estepa rionegrina en cuatro etapas que combinaron aventura, resistencia.

Los ciclistas de General Villegas fueron Christian Sequeira, Luis Surbano y Néstor Mattesich quienes obtuvieron los siguientes resultados:

Christian Sequeira 9° puesto en la categoría de 40 a 49 años con un tiempo de 21:04:17.

Nestor Mattesich 2° puesto en la categoría de 50 a 54 años, con un tiempo de 17:00:39.

Luis Surbano 2° puesto en categoría de 60 a 64 años, con un tiempo de 18:41:39.

Más allá de los tiempos finales, la carrera volvió a confirmar que el verdadero corazón del Desafío Ruta 23 está en las historias personales de superación. Hubo participantes que se enfrentaron a su primer gran recorrido, otros que regresaron por la amistad y la camaradería que se genera en los pelotones, e incluso ciclistas que, al ritmo del esfuerzo diario, formaron nuevos vínculos que seguirán más allá de la línea de llegada.

Cada pelotón se transformó en una pequeña familia en movimiento, ayudándose en los tramos más duros, esperando a quienes aflojaban y celebrando juntos cada kilómetro conquistado.