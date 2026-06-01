PAMI dio de alta a nuevos médicos para la atención de su afiliados en General Villegas, Piedritas y Coronel Charlone

La ciudad de General Villegas y las localidades de Coronel Charlone y Piedritas sumaron nuevos profesionales tras los acuerdos alcanzados, lo que suma a partir de ahora un total de 10 profesionales activos, sin registrarse bajas en la cartilla médica.

Dr. Eduardo Bechara Zapiola 474 – General Villegas – Turnos: 3388-415052

Dra. Sonia Martines – Coronel Charlone – Turnos: 3388-464104

Dr. Enrique Licenziato – Coronel Charlone – Turnos: 3388-514457

Dra. Nélida Guillermero – Piedritas – Turnos: 3388-518875

Cabe destacar que también se incorporó la Lic. Virginia Manattini como prestadora en el área de Nutrición. Turnos: 3388-507013

Desde PAMI indicaron, tras este anuncio, que se continúa trabajando para ampliar la oferta prestacional y garantizar una mejor cobertura y acceso a la salud para las personas afiliadas de toda la región.