Una luminaria de la plaza San Martín cedió y cayó al piso, continuó encendida hasta su anulación

Esta tarde noche, alrededor de las 19:30 horas una luminaria de la plaza San Martín, ubicada sobre la calle Vieytes, casi esquina Arenales, cedió, cayendo al piso; lo llamativo fue que continuó encendida hasta que fue interrumpido el suministro eléctrico.

El lector que nos envió la imagen contó que hasta el lugar llegó personal de la Guardia Urbana, manteniendo resguardado el lugar hasta que intervinieron la columna.

la misma fue retirada, y se estima que la conexión puesta a resguardo; no obstante, por precaución se sugiere evitar cualquier contacto con la estructura que la sostenía.

Tiempo atrás, en la esquina de Vieytes y San Martín, ocurrió la misma situación, lo que hace pensar que lo smateriales están experimentando el desgaste propio del paso del tiempo.

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