IMÁGENES ENVIADAS POR LA GENTE: denuncian una fumigadora trabajando esta noche cerca de un barrio en General Villegas (VIDEO)

Un lector envió dos videos, uno de ellos es el que publicamos, donde se ve a lo lejos, dentro de un lote cerca de un barrio, una fumigadora, trabajando.

En el distrito existe una ordenanza que establece los metros a los que se pueden realizar estas tareas.

Las imágenes cuentan con el audio original donde el denunciante detalla el lugar en el que se ve al implememnto agrícola en movimiento.

Para hacernos llegar tu mensaje escribinos al 3388 672080 (Whatsapp directo con Distrito Interior)