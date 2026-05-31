Final felíz: el perrito que encontró un camionero en la RN 33, volverá con su dueña a Cañada Seca

Este sábado al mediodía desde Distrito Interior nos hicimos eco de una publicación en que Gonzalo Ledesma, camionero, contaba que había hallado perdido en la Ruta nacional 33, entre Piedritas y Cañada Seca al perrito, que en ese momento esquivaba a los vehículos que circulaban.

Lo levantó y momentáneamente llevó con él hasta el puerto de Rosario, y al regreso lo acompañó hasta América , Villegas y finalmente Tres Algarrobo donde vive.

La idea desde el inicio fue entregárselo a quien lo pudiera haber perdido.

Recordamos que lo bautizó «Caramelo», porque justamente se comió todos (los caramelos) que tenía en la cabina del camión.

Tras la publicación, a los pocos minutos, lo contactó su dueña, de apellido Aquino, quien lo buscaba desde hacía unos días. Como prueba que se trata efectivamente de su propietaria envió el afiche que aparece en la portada, además de darle algunas caracterísit cas de cómo el perro duerme, entre otras particularidades.

El verdadero nombre de la mascota es «Chiquito».

Por estas horas permanece en Tres Algarrobos, al cuidado d ela madre del chofer, quien en los próximos días, en un futuro viaje a Rosario lo dejará al pasar por Cañada Seca.

Solidaridad, empatía, redes sociales y medios de comunicación, fueron la combinación para que todo se desencadenara d ela mejor manera, y la esperada.