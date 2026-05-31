General Pinto: se realizó un vuelo sanitario por una joven paciente que sufrió un ACV

Esta madrugada un avión de la Provincia despegó alrededor de las 2 de la madrugada desde el aero club pintense con destino la ciudad de la Plata, donde fue derivada una mujer de entre 30 y 35 años que había sufrido un Accidente cerebro vascular.

En la tarde del viernes la paciente ingresó al hospital «Dr. Alberto L. Videla», donde se le realizaron los primeros estudios, e indicaron otros, mediantes los cuales se determinó el tipo de cuadro que presentaba.

Dado lo delicado de su estado de salud, se determinó el traslado por requerir intervención quirúrgica.

Tras las gestiones entre las autoridades sanitarias locales, las de la Región Sanitaria III y el Ministerio de Salud de la Provincia, se logró la derivación al hospital San martín, en la capital provincial.

Lo que había iniciado en horas de la tarde, se concretaba alrededor de las 2 de la madrugada con el despegue del avión.

En destino la aguardaba el equipo de cirugía que finalmente la intervendría, para una vez superada esa instancia dejarla internada en la Unidad de terapia Intensiva, donde se encuentra, aunque aún transitando las primera y determinantes primeras horas, pero evolucionando favorablemente, de acuerdo a la información recabada por Distrito Interior.