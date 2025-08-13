General Villegas: se realizará un Taller sobre Estimulación y Entrenamiento de la Memoria

Taller de Estimulación Cognitiva y Entrenamiento de la Memoria en el CEAM

La Secretaría de Educación de la Municipalidad de General Villegas, a través del Centro de Educación Abierta Municipal (CEAM), invita a la comunidad a participar de un taller especial sobre Estimulación Cognitiva y Entrenamiento de la Memoria, a cargo de Cristina Occhiuzzi.

Este espacio está pensado para brindar herramientas prácticas que ayuden a mejorar la atención, la concentración, la memoria y otras funciones cognitivas esenciales para mantener el cerebro ágil y activo.

Desde la perspectiva de las neurociencias, la capacitadora explicará de manera clara y sencilla cómo funciona el cerebro, cómo cuidarlo y cómo entrenarlo, en una propuesta que combina aprendizaje, intercambio y momentos de disfrute.

Fecha y hora: 21 de agosto – 15:00 hs.

Lugar: CEAM – Belgrano 229, 1° piso.