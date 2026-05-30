Despistó un auto en la RN 33 cerca de General Villegas, el conductor es de América, dio positivo al test de alcoholemia

El hecho tuvo lugar hoy sábado a las 7:30 horas, a pocos metros del cruce de la RN 33 y RN 226, en dirección a América, hacia donde se dirigía, y está domiciliado el conductor y único ocupante.

En un intento por estacionar el hombre, de 43 años, perdió el control del Volkswagen Vento, despistó hacia la banquina, y terminó caído en la alcantarilla, lo que hizo que al dar aviso, la persona que vio el rodado en esas condiciones diera aviso a los bomberos por un vuelco.

La autoridad policial indicó que el test de alcoholemia dio positivo, por lo que fue secuestrado el auto.

El conductor, por prevención fue trasladado al hospital por el SAME.